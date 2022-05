3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Adligenswil gewinnt gegen Kriens – Dominique Lottenbach mit Last-Minute-Treffer Überraschung bei Adligenswil gegen Kriens: Der Tabellenachte (Adligenswil) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 2:1 besiegt. 16.05.2022, 19.39 Uhr

Der Siegtreffer für Adligenswil gelang Dominique Lottenbach in der 91. Minute. In der 29. Minute hatte Dominique Lottenbach Adligenswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kriens fiel in der 56. Minute durch Stefan Petkovic.

Bei Adligenswil erhielten Moritz Hirt (19.), Noah Huber (33.) und Dominique Lottenbach (64.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Kriens, nämlich für Joel Russo (57.).

Adligenswil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.1 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Adligenswil. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Adligenswil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Diese Begegnung findet am Dienstag (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Kriens hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kriens zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Buochs. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Adligenswil - SC Kriens 2:1 (1:0) - Löösch, Adligenswil – Tore: 29. Dominique Lottenbach 1:0. 56. Stefan Petkovic 1:1. 91. Dominique Lottenbach 2:1. – Adligenswil: Dominic Sieber, Dario Sieber, Lionel Schmidig, Moritz Hirt, Reto Mattmann, Raphael Gutzwiller, Noah Huber, Robin Mach, Silvan Zeller, Mario Mächler, Dominique Lottenbach. – Kriens: Joel Russo, Mac Filirel Pouomo, Luis Velaj, Kimi Hüsler, Ngumba Mwakassa, Noah Gabriel, Jannik Nikaj, Veldin Subasic, Baye Dame Thiam, Silvan Diaz, Stefan Petkovic. – Verwarnungen: 19. Moritz Hirt, 33. Noah Huber, 57. Joel Russo, 64. Dominique Lottenbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

