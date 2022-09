2. Liga Aussenseiter Aegeri gewinnt gegen Littau Überraschender Sieg für Aegeri: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Littau (8. Rang) auswärts deutlich 4:0 geschlagen. Für Aegeri war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel. 04.09.2022, 15.38 Uhr

Veljko Jovkovic brachte Aegeri 1:0 in Führung (39. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aegeri stellte Jonas Müller in Minute 46 her. Veljko Jovkovic baute in der 55. Minute die Führung für Aegeri weiter aus (3:0). Mario Qunaj schoss das 4:0 (86. Minute) für Aegeri und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Littau erhielten Tim Steffen (33.), Dario Nickel (60.) und Metin Adiller (77.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Aegeri erhielt: Alexander Srdic (84.)

In der Tabelle verbessert sich Aegeri von Rang 13 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Aegeri folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden.

Aegeri spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hochdorf (Platz 12). Das Spiel findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

In der Tabelle liegt Littau weiterhin auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Littau hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Horw. Die Partie findet am 13. September statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Littau - FC Aegeri 1 0:4 (0:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 39. Veljko Jovkovic 0:1. 46. Jonas Müller 0:2. 55. Veljko Jovkovic 0:3. 86. Mario Qunaj 0:4. – Littau: Cedric Hefti, Rinor Zharku, Dario Nickel, Abdalla Mamo, Patrice Gilli, Cyrill Stocker, Colin Bächler, Tim Steffen, Simon Britschgi, Janis Wyss, Gabriele Battaglia. – Aegeri: Dragan Dunjic, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Elmar Lüönd, Alexander Srdic, Kristijan Ramljak, Neil Rogenmoser, Nikola Bozic, Jonas Müller, Veljko Jovkovic. – Verwarnungen: 33. Tim Steffen, 60. Dario Nickel, 77. Metin Adiller, 84. Alexander Srdic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 15:35 Uhr.

