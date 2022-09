4. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Cham gewinnt gegen Dietwil – Philip Domeisen trifft viermal Überraschender Sieg für Cham: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Dietwil (1. Rang) zuhause 4:3 geschlagen. 11.09.2022, 22.15 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Cham: Philip Domeisen brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Roland Preka glich in der 22. Minute für Dietwil aus. Es hiess 1:1. In der 29. Minute schoss Ilir Mani Dietwil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Philip Domeisen, sorgte in der 40 für den Ausgleich für Cham. In der 56. Minute war es erneut Philip Domeisen, der Cham mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. In der 59. Minute traf Roland Preka für Dietwil zum 3:3-Ausgleich. Wiederum Philip Domeisen sorgte in der 70. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Cham. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Dietwil sah Mateo Cosic (96.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Kuchling (9.), Selim Issa (40.) und Enes Baljkovic (82.). Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Noel Burkart (76.).

In der Tabelle verbessert sich Cham von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Cham hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Cham spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Brunnen b (Platz 4). Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Schoeller).

In der Tabelle liegt Dietwil weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Dietwil hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Dietwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg III (Rang 10). Das Spiel findet am 24. September statt (19.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Telegramm: SC Cham III - FC Dietwil 4:3 (2:2) - Eizmoos, Cham – Tore: 13. Philip Domeisen 1:0. 22. Roland Preka 1:1. 29. Ilir Mani (Penalty) 1:2.40. Philip Domeisen (Penalty) 2:2.56. Philip Domeisen 3:2. 59. Roland Preka 3:3. 70. Philip Domeisen 4:3. – Cham: Luciano Hediger, Jérôme Kläfiger, Raphael Suter, Philip Domeisen, Patric Bachmann, Florian Sztarsich, Tobias Suter, Danijel Damljanovic, Jessy Ineichen, Dario Hegglin, Pascal Müller. – Dietwil: Jory Sjardijn, Andrin Sjardijn, Ardi Bekiri, Mateo Cosic, Noah Bucher, Lucas José Da Cunha Rocha, Francisco Goncalves Lopes, Ricardo Rocha De Oliveira, Roland Preka, Ilir Mani, Selim Issa. – Verwarnungen: 9. Manuel Kuchling, 40. Selim Issa, 76. Noel Burkart, 82. Enes Baljkovic – Ausschluss: 96. Mateo Cosic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 22:11 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.