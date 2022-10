3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Ebikon gewinnt gegen Gunzwil Überraschung bei Ebikon gegen Gunzwil: Der Tabellenachte (Ebikon) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 4:2 besiegt. 31.10.2022, 00.22 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Lars Ming für Ebikon. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Philippe Kronenberg, sorgte in der 26 für den Ausgleich für Gunzwil. Eloy Manuel Aneas Barrios brachte Ebikon 2:1 in Führung (44. Minute).

In der 64. Minute baute Niels Schamberger den Vorsprung für Ebikon auf zwei Tore aus (3:1). Matias Nurmi sorgte in der 73. Minute für Gunzwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 94. Minute sorgte Boris Rancic für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Ebikon.

Bei Gunzwil erhielten Philippe Kronenberg (45.), Domenik Martini (60.) und Rafael Borges Lopes (72.) eine gelbe Karte. Bei Ebikon erhielten Arjan Ganaj (80.) und Renato Roth (92.) eine gelbe Karte.

Dass Gunzwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 2).

Ebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Südstern (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Nach der Niederlage büsst Gunzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Gunzwil erstmals wieder.

Gunzwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SK Root (Rang 10). Die Partie findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Gunzwil 4:2 (2:1) - Risch, Ebikon – Tore: 7. Lars Ming 1:0. 26. Philippe Kronenberg (Penalty) 1:1.44. Eloy Manuel Aneas Barrios 2:1. 64. Niels Schamberger 3:1. 73. Matias Nurmi 3:2. 94. Boris Rancic 4:2. – Ebikon: Fabio Fries, Fabio Da Fonte Pais, Manuel Troxler, José Luis Da Silva Pereira, Filipe Rodrigues Almeida, Lars Ming, Noah Schurtenberger, Renato Roth, Arjan Ganaj, Tiago Carneiro Santos, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Gunzwil: Moses König, Domenik Martini, Philippe Kronenberg, Iwan Rogger, Benjamin Isler, Rafael Borges Lopes, Nino Schumacher, Till Fleischli, Thimo Fleischli, Matias Nurmi, Ramon Stocker. – Verwarnungen: 45. Philippe Kronenberg, 60. Domenik Martini, 72. Rafael Borges Lopes, 80. Arjan Ganaj, 92. Renato Roth.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 01:19 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.