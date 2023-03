2. Liga Aussenseiter Hochdorf gewinnt gegen Sempach Hochdorf hat am Samstag gegen Sempach die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 3:1. 19.03.2023, 12.58 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Hochdorf: Livio Lombardo brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. In der 44. Minute baute der gleiche Livio Lombardo die Führung für Hochdorf weiter aus. Hochdorf erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Marco Schürch weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Michael Fölmli in der 89. Minute her, als er für Sempach auf 1:3 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Hochdorf sah Roger Haldi (88.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Sempach kassierte vier gelbe Karten.

Hochdorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 1.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 27 Tore erzielte.

Hochdorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 8. Hochdorf hat bisher sechsmal gewonnen und achtmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sarnen (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am Dienstag (21. März) statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 4. Sempach hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sempach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Sempach - FC Hochdorf 1:3 (0:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 11. Livio Lombardo 0:1. 44. Livio Lombardo 0:2. 60. Marco Schürch 0:3. 89. Michael Fölmli (Penalty) 1:3. – Sempach: Patrick Bachmann, Adrian Schnider, Jonas Zust, Luca Cipolla, Michael Fölmli, Tim Tampe, Manuel Salihi, Luca Bühler, Kilian Bühlmann, Valmir Tola, Sharon Trüssel. – Hochdorf: Roman Feer, Sandro Frischkopf, Raphael Wildisen, Marco Schürch, Christian Hofmann, Marcell Wicki, Levin Weibel, Albert Rudaj, Fabian Wicki, Livio Lombardo, Roger Haldi. – Verwarnungen: 24. Valmir Tola, 58. Manuel Salihi, 67. Kilian Bühlmann, 69. Luca Bühler – Ausschluss: 88. Roger Haldi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 13:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.