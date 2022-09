3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Hünenberg gewinnt gegen Engelberg – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Hünenberg gegen Engelberg: Der Tabellenelfte (Hünenberg) hat am Samstag auswärts den Tabellenzweiten 2:1 besiegt. Zugleich war es für Hünenberg im vierten Spiel der erste Sieg der Saison. 11.09.2022, 22.20 Uhr

(chm)

Hünenberg geriet zunächst in Rückstand, als Manuel Kaufmann in der 35. Minute die zwischenzeitliche Führung für Engelberg gelang. In der 65. Minute glich Hünenberg jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Sandro Burkhardt und Jonas Huwyler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Jonas Huwyler (55.) und Dominik Rüegg (70.). Die einzige gelbe Karte bei Engelberg erhielt: Julian Fischer (15.)

In der Tabelle verbessert sich Hünenberg von Rang 11 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Muotathal (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

In der Tabelle liegt Engelberg weiterhin auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Engelberg hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Engelberg in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Buochs. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (20.15 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: Engelberger SC - FC Hünenberg I 1:2 (1:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 35. Manuel Kaufmann 1:0. 65. Sandro Burkhardt 1:1. 93. Jonas Huwyler 1:2. – Engelberg: Brian Sonderer, Stefan Christen, Manuel Kaufmann, Julian Fischer, Christopher Portmann, Jahn Zumbühl, Kevin Zumbühl, Pietro Parodi, Tim Christen, Primus Ettlin, Mustaf Duraku. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Elmir Softic, Matias Vrazic, Jonas Huwyler, Dario Burkhardt, Sandro Burkhardt, Salvatore Viola, Vitor Hugo Pereira Matos, Ümit Celik, Flamur Loshaj, Mirzet Mehidic. – Verwarnungen: 15. Julian Fischer, 55. Jonas Huwyler, 70. Dominik Rüegg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 22:18 Uhr.

