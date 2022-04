Frauen 2. Liga - Aussenseiter Kickers gewinnt gegen Willisau

Verwaltungsrat Franz Grüter, Putin und die LUKB: Luzerner Regierungsrat sieht kein Problem

Vor dem Krieg sorgte eine Aussage von SVP-Nationalrat Franz Grüter für Empörung. In Aktionärs- und Politikkreisen fragt man sich deshalb, ob die Luzerner Kantonalbank mit der am Montag vorgesehenen Wahl von Grüter in den Verwaltungsrat nicht einen Reputationsschaden zu befürchten habe. Die Regierung winkt ab.