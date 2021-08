2. Liga Aussenseiter Littau gewinnt gegen Willisau Littau hat am Samstag gegen Willisau die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team, und das klar mit 4:1. Für Littau war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel. 29.08.2021, 07.32 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Walid Boussaha, der in der 3. Minute für Littau zum 1:0 traf. Dominic Britschgi sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Littau. Littau erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Ramon Egloff weiter auf 3:0.

Janis Wyss baute in der 75. Minute die Führung für Littau weiter aus (4:0). Nedim Brzina sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Willisau: Er traf in der 92. Minute zum 1:4

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Littau für Colin Bächler (64.) und Abdalla Mamo (84.). Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Raphael Bucheli (59.)

Littau verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 12. Das Team hat drei Punkte. Littau hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Mit dem fünftplatzierten SC Emmen kriegt es Littau im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

In der Tabelle verliert Willisau Plätze und zwar von Rang 7 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Für Willisau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Willisau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Stans (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Littau - FC Willisau 4:1 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 3. Walid Boussaha 1:0. 25. Dominic Britschgi 2:0. 70. Ramon Egloff 3:0. 75. Janis Wyss 4:0. 92. Nedim Brzina 4:1. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Sammy Cook, Nicola Baumann, Janis Wyss, Dominic Britschgi, Walid Boussaha, Simon Britschgi, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Kevin Müller, Raphael Bucheli, Marco Imgrüt, Zdenek Weickert, Aurel Kneubühler, Simon Unternährer, Silvan Waltisberg, Simon Brun, Andrej Weickert, Josef Ctvrtnicek. – Verwarnungen: 59. Raphael Bucheli, 64. Colin Bächler, 84. Abdalla Mamo.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:30 Uhr.