3. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Root gewinnt gegen Hitzkirch Root hat am Sonntag gegen Hitzkirch die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 4:2. Zugleich war es für Root im vierten Spiel der erste Sieg der Saison. 12.09.2022, 01.00 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Hitzkirch: Patrick Langenstein brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Dukagjin Radi, sorgte in der 44 für den Ausgleich für Root. Das Tor von Roland Schnider in der 51. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Root.

Root baute die Führung in der 75. Minute (Ruben Antonio Barbosa Araujo) weiter aus (3:1). Root erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Ben Meierhans weiter auf 4:1. In der 89. Minute sorgte Silvan Jung noch für Resultatkosmetik für Hitzkirch. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Root erhielten Dukagjin Radi (37.), Luis Pföstl (82.) und Tiago Alexandre Neves Colaco (94.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Hitzkirch für Michael Winiger (30.), Jan Heggli (36.) und Benedikt Lustenberger (77.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Root eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.2 pro Spiel. Das bedeutet, dass Root die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Root von Rang 10 auf 7. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Root folgt nach einer Niederlage und zwei Unentschieden. Root konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Root spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Hildisrieder SV (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Hitzkirch steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat sechs Punkte. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Hitzkirch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Kriens II (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: SK Root - FC Hitzkirch 4:2 (1:1) - Unterallmend, Root – Tore: 25. Patrick Langenstein 0:1. 44. Dukagjin Radi (Penalty) 1:1.51. Roland Schnider 2:1. 75. Ruben Antonio Barbosa Araujo 3:1. 80. Ben Meierhans 4:1. 89. Silvan Jung 4:2. – Root: David Meier, Jonas Fahrni, Tim Meierhans, Roland Schnider, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Ben Meierhans, Robin Krummenacher, Alberto Fernandez Gonzalez, Rijad Zukic, Jaél Gosswiler, Dukagjin Radi. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Enea Bossart, Jan Heggli, Joel Heggli, Michael Winiger, Nick Heer, Sandro Rosenberg, Patrick Langenstein, Diego Erne, Jeton Ballazhi. – Verwarnungen: 30. Michael Winiger, 36. Jan Heggli, 37. Dukagjin Radi, 77. Benedikt Lustenberger, 82. Luis Pföstl, 94. Tiago Alexandre Neves Colaco.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 00:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.