4. Liga, Gruppe 2 Aussenseiter Rotkreuz gewinnt gegen Root – Alessandro Manuel Valadares mit drei Toren Überraschender Sieg für Rotkreuz: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Root (3. Rang) zuhause 4:2 geschlagen. 26.09.2022, 13.37 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Hüseyin Nergiz in der 8. Minute. Er traf für Root zum 1:0. Rotkreuz glich in der 21. Minute durch Alessandro Manuel Valadares aus. Das Tor von Michael Christen in der 40. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Root.

Per Elfmeter glich Semir Sinani das Spiel in der 65. Minute für Rotkreuz wieder aus. In der 76. Minute gelang Alessandro Manuel Valadares der Führungstreffer zum 3:2 für Rotkreuz. Alessandro Manuel Valadares erzielte nur vier Minuten später auch das 4:2 für Rotkreuz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rotkreuz erhielt: Albert Kaba (44.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Root, Raphael Knüsel (68.) kassierte sie.

Rotkreuz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Für Rotkreuz ist es der zweite Sieg in Serie. Rotkreuz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Rotkreuz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Perlen-Buchrain an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

In der Tabelle verliert Root Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Root hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dietwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Rotkreuz III - SK Root 4:2 (1:2) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 8. Hüseyin Nergiz 0:1. 21. Alessandro Manuel Valadares 1:1. 40. Michael Christen 1:2. 65. Semir Sinani (Penalty) 2:2.76. Alessandro Manuel Valadares 3:2. 80. Alessandro Manuel Valadares 4:2. – Rotkreuz: Fatbardh Balaj, Albert Kaba, Besart Murina, Erion Zukaj, Valon Kolonja, Sead Lutfiu, Besmir Murina, Granit Tahiraj, Jasin Rexhepi, Albert Morina, Visar Hyseni. – Root: Dario Bühler, Mauro Galante, Mauro Zappa, Florian Bächler, Marco Isler, Arno Kost, Agon Curraj, Leo Okonkwo, Michael Christen, Andri Krieger, Gabriel Schmidle. – Verwarnungen: 44. Albert Kaba, 68. Raphael Knüsel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 13:33 Uhr.

