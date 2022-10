Frauen 3. Liga Aussenseiter Schattdorf gewinnt gegen Cham – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Schattdorf gegen Cham: Der Tabellenzehnte (Schattdorf) hat am Freitag zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt. Zugleich war es für Schattdorf im sechsten Spiel der erste Sieg der Saison. 09.10.2022, 20.14 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Schattdorf das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Nadine Scheiber.

Lisa Kehrli hatte mit dem ersten Tor der Partie (10. Minut.) cham 1:0 in Führung gebracht. Adriana Fedier glich in der 18. Minute für Schattdorf aus. Es hiess 1:1. In der 27. Minute war es an Flavia Estermann, Cham 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 83, als Nadine Scheiber für Schattdorf erfolgreich war.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Schattdorf nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 0.7. Das bedeutet, dass Schattdorf die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Cham lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Schattdorf. Durchschnittlich muss die Defensive 1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Der Sieg bedeutet für Schattdorf, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Hünenberg. Schattdorf hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Schattdorf geht es auswärts gegen Team Gunzwil-Sempach (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (13.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 2. Cham hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Cham verlor zudem erstmals zuhause.

Für Cham geht es zuhause gegen Team Gunzwil-Sempach (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Team Uri Frauen II - SC Cham 3:2 (1:2) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 10. Lisa Kehrli 0:1. 18. Adriana Fedier 1:1. 27. Flavia Estermann 1:2. 83. Nadine Scheiber 2:2. 92. Nadine Scheiber 3:2. – Schattdorf: Julia Novacic, Adriana Fedier, Sina Riesen, Linda Baumann, Lara Muoser, Lea Deplazes, Julie Gisler, Nevia Jael Toggenburger, Fabia Manz, Lynn Gnos, Nadine Scheiber. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Melanie Zürcher, Sui Leng Sophia Tran, Kira Ineichen, Stephanie Baldelli, Zehra Nuhiu, Lisa Kehrli, Flavia Estermann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 20:11 Uhr.

