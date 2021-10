2. Liga Aussenseiter Stans gewinnt gegen Rothenburg – Entscheidung in der Schlussminute Stans hat am Samstag gegen Rothenburg die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das fünftklassierte Team 1:0. Zugleich war es für Stans im zehnten Spiel der erste Sieg der Saison. 16.10.2021, 22.10 Uhr

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. Fabio Gisler traf in der 90. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Stans verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 14. Stans hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Sempach kriegt es Stans im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.00 Uhr, Eichli, Stans).

Nach der Niederlage büsst Rothenburg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 6. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Rothenburg wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das siebtplatzierte Team FC Sins, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Stans 0:1 (0:0) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tor: 90. Fabio Gisler (Penalty) 0:1. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Davide Di Berardino, Patrick Lingg, Adrian Fries, Marco Stocker, Matteo Di Berardino. – Stans: Elias Ullrich, Luca Moser, Livio Bühler, Christopher Pithan, Joël Furger, Sandro Howald, Ramon Barmettler, Mitch Lütte, Lars Burgener, Nicolas Schneuwly, David Lehmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - SC Cham II 1:0, FC Sarnen - FC Sins 1:0, Luzerner SC - SC Emmen 0:3, SC Obergeissenstein - FC Willisau 1:0, FC Rothenburg - FC Stans 0:1, FC Sempach - FC Littau 0:2

Tabelle: 1. SC Cham II 10 Spiele/24 Punkte (30:12). 2. Luzerner SC 10/18 (23:19), 3. SC Emmen 10/17 (20:14), 4. FC Sempach 10/17 (21:14), 5. FC Hochdorf 10/15 (21:18), 6. FC Rothenburg 10/13 (11:12), 7. FC Sins 10/13 (14:17), 8. FC Sarnen 10/13 (15:15), 9. SC Obergeissenstein 10/12 (11:20), 10. FC Littau 10/12 (16:16), 11. FC Aegeri 9/11 (13:19), 12. FC Altdorf 9/11 (16:17), 13. FC Willisau 10/10 (11:18), 14. FC Stans 10/7 (10:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:08 Uhr.