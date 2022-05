2. Liga Aussenseiter Stans gewinnt gegen Sarnen – Sandro Howald mit Last-Minute-Treffer Sarnen lag gegen Stans deutlich vorne, nämlich 2:0 (39. Minute) - und verlor dennoch. Stans feiert einen 3:2-Auswärtssieg. 16.05.2022, 19.32 Uhr

(chm)

Sarnen ging bis zur 39. Minute mit zwei Toren in Führung. Das Skore eröffnete Daniel Rohrer in der 5. Minute. Er traf für Sarnen zum 1:0. In der 39. Minute baute der gleiche Daniel Rohrer die Führung für Sarnen weiter aus.

Die Wende gelang Stans ab der 43. Minute, als David Lehmann zum 1:2 traf. Es folgte in der 45. Minute der Ausgleichstreffer durch Nando Wyrsch, ehe Sandro Howald in der 90. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Anto Brnic (44.) und Aurel Bode (75.). Die einzige gelbe Karte bei Stans erhielt: Fabio Gisler (92.)

In den bisherigen Spielen ist Stans nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1. Das bedeutet, dass Stans die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Stans verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 14. Stans hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Stans geht es zuhause gegen FC Rothenburg (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 9. Für Sarnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sarnen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Sins (Platz 7). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Sarnen - FC Stans 2:3 (2:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 5. Daniel Rohrer 1:0. 39. Daniel Rohrer 2:0. 43. David Lehmann 2:1. 45. Nando Wyrsch 2:2. 90. Sandro Howald 2:3. – Sarnen: Nino Fanger, Livio Fanger, Aurel Bode, Lukas Koch, Jason Kuhn, Anto Brnic, Nico Schmid, Mauriz von Ah, Livio Wirz, Daniel Rohrer, Ante Pekas. – Stans: Manuel Odermatt, Luca Moser, Mitch Lütte, Luca Cadlini, Joël Furger, Fabio Gisler, Nando Wyrsch, Fabian Howald, Sandro Howald, David Lehmann, Nicolas Schneuwly. – Verwarnungen: 44. Anto Brnic, 75. Aurel Bode, 92. Fabio Gisler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:29 Uhr.