3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Steinhausen gewinnt gegen Sursee Überraschender Sieg für Steinhausen: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Sursee (6. Rang) zuhause 4:2 geschlagen. Für Steinhausen war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel. 14.09.2021, 08.06 Uhr

(chm)

Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva eröffnete in der 18. Minute das Skore, als er für Sursee das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Steinhausen traf Igor Tadic in der 26. Minute. In der 35. Minute war es an Simon Imbach, Steinhausen 2:1 in Führung zu bringen.

Igor Tadic sorgte in der 42. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Steinhausen. Steinhausen erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Daniele Michienzi weiter auf 4:1. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Tiago Carneiro Santos in der 76. Minute für Sursee auf 2:4. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Steinhausen erhielten Dario Andermatt (24.) und Igor Tadic (56.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Sursee erhielt: Leorent Hulaj (64.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Steinhausen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Steinhausen die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sursee kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Steinhausen verbessert sich in der Tabelle von Rang 12 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Steinhausen folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden. Steinhausen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Steinhausen geht es auswärts gegen FC Muotathal (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

In der Tabelle verliert Sursee Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Sursee hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Sursee wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team FC Hünenberg I, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 18. September statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Sursee 4:2 (3:1) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 18. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva 0:1. 26. Igor Tadic 1:1. 35. Simon Imbach 2:1. 42. Igor Tadic 3:1. 68. Daniele Michienzi 4:1. 76. Tiago Carneiro Santos (Penalty) 4:2. – Steinhausen: Dario Buob, Simon Imbach, Andy Agudelo, Matthew Dos Santos Mendes, Jeremy Walker, Sandro Baumann, Sandro Ricigliano, Dario Andermatt, Igor Tadic, Daniele Michienzi, Sandro Gerber. – Sursee: Fabrice Bieler, Andy Macieira César, Kevin Brun, Maël Stirnemann, Pascal Bucher, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Dario Roos, Leorent Hulaj, Aaron Galliker, Tiago Carneiro Santos, Ibrahim Terzimustafic. – Verwarnungen: 24. Dario Andermatt, 56. Igor Tadic, 64. Leorent Hulaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - FC Muotathal 2:1, SC Steinhausen - FC Sursee 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Ibach II 2:3, SC Schwyz - Zug 94 II 1:2, FC Meggen - SC Cham IV 5:2, FC Hünenberg I - ESC Erstfeld 1:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Baar 1 4/10 (11:7), 3. Zug 94 II 4/9 (6:4), 4. SC Schwyz 4/7 (9:6), 5. FC Ibach II 4/7 (7:6), 6. FC Küssnacht a/R 1 4/6 (13:12), 7. FC Sursee 4/6 (9:12), 8. FC Hünenberg I 4/4 (6:4), 9. FC Muotathal 4/3 (6:9), 10. FC Meggen 4/3 (8:10), 11. SC Steinhausen 4/3 (7:10), 12. SC Cham IV 4/0 (3:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2021 07:25 Uhr.