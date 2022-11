3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Dagmersellen gegen Wauwil – Siegesserie von Wauwil gebrochen Dagmersellen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Wauwil 3:1. 01.11.2022, 10.17 Uhr

(chm)

Dagmersellen ging in der 9. Spielminute durch Raphael Taudien in Führung, ehe Wauwil in der 45. Minute (Zeljko Karajcic) der Ausgleich gelang. Pascal Schwizer brachte Dagmersellen 2:1 in Führung (53. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 68. Minute, als Janik Sommer die Führung für Dagmersellen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Dagmersellen sah Mathieu Ineichen (81.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Dagmersellen weitere vier gelbe Karten. Bei Wauwil sah Ivan Bijelic (94.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

Die Offensive von Dagmersellen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Dagmersellen nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 2. Für Dagmersellen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Dagmersellen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Buttisholz. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Für Wauwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Wauwil hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wauwil auf fremdem Terrain mit FC Nottwil (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (18.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Dagmersellen 1:3 (1:1) - Sport – Tore: 9. Raphael Taudien 0:1. 45. Zeljko Karajcic 1:1. 53. Pascal Schwizer 1:2. 68. Janik Sommer 1:3. – Wauwil: Janis Amrein, Pedro Da Silva Macedo, Predrag Karajcic, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Yanik Vonarbrug, Zeljko Karajcic, Leke Dushi, Ivan Bijelic, Eduard Nikmengjaj, Bruno Rafael Machado Mendes. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Flavio Accola, Janik Sommer, Mike Blum, David Bernet, Andrin Fischer, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Zejnulla Nexhipi, Pascal Schwizer. – Verwarnungen: 17. Raphael Taudien, 41. Luca Roth, 50. Mike Blum, 80. Mathieu Ineichen – Ausschlüsse: 81. Mathieu Ineichen, 94. Ivan Bijelic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

