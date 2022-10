4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Dietwil gegen Root Sieg für Dietwil: Gegen Root gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 02.10.2022, 16.23 Uhr

(chm)

Jorge Pereira Do Canto eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Dietwil das 1:0 markierte. In der 43. Minute baute Vincent Bär den Vorsprung für Dietwil auf zwei Tore aus (2:0). Dietwil erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Nico Wyss weiter auf 3:0. Servan Tatli sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Root: er traf in der 91. Minute zum 1:3

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Dietwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Dietwil durchschnittlich 5.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Dietwil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sechs Spielen hat das Team 15 Punkte. Dietwil hat bisher fünfmal gewonnen und einmal verloren.

Dietwil bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Perlen-Buchrain. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Für Root war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Root spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hünenberg III (Platz 10). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SK Root - FC Dietwil 1:3 (0:2) - Unterallmend, Root – Tore: 22. Jorge Pereira Do Canto 0:1. 43. Vincent Bär 0:2. 75. Nico Wyss 0:3. 91. Servan Tatli 1:3. – Root: David Pantos, Stefano Iolli, Jonas Fahrni, Sandro Stalder, Roland Schnider, Flavio Stalder, Luis Filipe Araujo Castro, Michael Christen, Andri Krieger, Pascal Kunz, Raphael Knüsel. – Dietwil: Jory Sjardijn, Andrin Sjardijn, Vincent Bär, Ardi Bekiri, Lucas José Da Cunha Rocha, Selim Issa, Noah Bucher, Fabijan Radic, Roland Preka, Ilir Mani, Jorge Pereira Do Canto. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 16:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.