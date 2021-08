3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Entlebuch gegen Altbüron-Grossd. – Lars Balmer trifft dreimal Entlebuch hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Altbüron-Grossd. Setzt es auswärts ein 4:2 ab. 29.08.2021, 23.33 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Arbias Binaku in der 44. Minute. Er traf für Altbüron-Grossd. Zum 1:0. Gleichstand stellte Lars Balmer durch seinen Treffer für Entlebuch in der 67. Minute her. Das Tor von Luca Fahrni in der 73. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Entlebuch.

Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Lars Balmer Entlebuch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Liberat Gashi sorgte in der 85. Minute für Altbüron-Grossd. Für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte wiederum Lars Balmer in der 87. Minute. Er traf zum 4:2 für Entlebuch.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altbüron-Grossd. Erhielten Daniel Bossart (62.) und Liberat Gashi (71.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Entlebuch erhielt: Manuel Emmenegger (88.)

Nach dem zweiten Spiel steht Entlebuch mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Für Entlebuch geht es zuhause gegen FC Escholzmatt-Marbach weiter. Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Altbüron-Grossd. Steht mit einem Punkt auf Rang 9. Altbüron-Grossd. Spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Dagmersellen. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Entlebuch 2:4 (1:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 44. Arbias Binaku 1:0. 67. Lars Balmer 1:1. 73. Luca Fahrni 1:2. 75. Lars Balmer 1:3. 85. Liberat Gashi 2:3. 87. Lars Balmer 2:4. – Altbüron-Grossd.: Xhelal Tupella, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Matthias Achermann, Sven Geiser, Flavio Peter, Louis Geiser, Sandro Huwiler, Arbias Binaku, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Micha Schmid, Marco Wigger, Patrick Wigger, Remo Wigger, Silvan Bachmann, Rafael Murpf, Adrian Wigger, Manuel Emmenegger, Damian Renggli. – Verwarnungen: 62. Daniel Bossart, 71. Liberat Gashi, 88. Manuel Emmenegger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Nottwil - FC Sempach 3:0, FC Altbüron-Grossdietwil - FC Entlebuch 2:4, FC Ruswil - FC Dagmersellen 3:1, FC Knutwil - SC Reiden 1:3, FC Escholzmatt-Marbach - FC Buttisholz 0:1

Tabelle: 1. FC Entlebuch 2 Spiele/6 Punkte (7:4). 2. FC Wolhusen 2/6 (8:0), 3. FC Ruswil 2/4 (5:3), 4. SC Reiden 2/4 (5:3), 5. FC Buttisholz 2/4 (2:1), 6. FC Knutwil 2/3 (4:4), 7. FC Nottwil 1/1 (2:2), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 2/1 (2:5), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 10. FC Sempach 1/0 (1:3), 11. FC Dagmersellen 2/0 (3:6), 12. FC Escholzmatt-Marbach 2/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 23:30 Uhr.