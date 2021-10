4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Eschenbach gegen Rothenburg – Siegtreffer durch Beat Saner Eschenbach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Rothenburg 2:1. 17.10.2021, 21.01 Uhr

(chm)

Eschenbach geriet zunächst in Rückstand, als Elias Thürig in der 20. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rothenburg gelang. In der 43. Minute glich Eschenbach jedoch aus und ging in der 59. Minute in Führung. Torschützen waren Patrick Felder und Beat Saner.

Bei Eschenbach erhielten Sandro Honauer (66.) und Colin Stirnimann (92.) eine gelbe Karte. Bei Rothenburg erhielten Marvin Glanzmann (88.) und Pascal Huber (92.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Eschenbach nicht verändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 7. Für Eschenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Eschenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Littau II (Platz 4). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Rothenburg hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rothenburg geht es in einem Auswärtsspiel gegen Luzerner SC (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Eschenbach III 1:2 (1:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 20. Elias Thürig 1:0. 43. Patrick Felder 1:1. 59. Beat Saner 1:2. – Rothenburg: Marco Zweili, Fabio Schürch, Mauro Schwegler, Joel Zimmermann, David Müller, Marvin Glanzmann, Thomas Müller, Matthias Reinhard, Luca Gisler, Patrice Reinert, Elias Thürig. – Eschenbach: Manuel Winiger, Thomas Kaech, Michael Müller, Chris Gehrig, Kai Marti, Maik Bucher, Severin Zimmermann, Sandro Honauer, Silvan Honauer, Patrick Felder, Kevin Streuli. – Verwarnungen: 66. Sandro Honauer, 88. Marvin Glanzmann, 92. Pascal Huber, 92. Colin Stirnimann.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rothenburg - FC Eschenbach III 1:2, SC Obergeissenstein - FC Emmenbrücke II 3:1, FC Littau II - FC Südstern b 1:2, SC Emmen a - Hildisrieder SV 1:2

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 8 Spiele/18 Punkte (31:13). 2. SC Obergeissenstein 8/16 (23:6), 3. FC Emmenbrücke II 8/14 (33:13), 4. FC Littau II 8/13 (24:17), 5. FC Rothenburg 8/13 (19:14), 6. SC Emmen a 8/13 (22:16), 7. FC Eschenbach III 8/11 (16:29), 8. FC Südstern b 8/7 (11:32), 9. FC Malters 7/6 (10:20), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 17:31 Uhr.