3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Kickers gegen Malters – Patrick Cerveira Nogueira trifft zum Sieg Kickers gewinnt am Samstag auswärts gegen Malters 1:0. 26.03.2023, 10.18 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Kickers das einzige Tor der Partie gelang. Patrick Cerveira Nogueira traf in der 77. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Kickers sah Patrick Cerveira Nogueira (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Gazmend Rama (36.), León Häselbarth (57.) und Patrick Cerveira Nogueira (90.). Gelbe Karten gab es bei Malters für Julian Birri (59.), Michel Stephan (67.) und Dario Wirz (87.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Kickers. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Malters einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 4. Für Malters war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Malters spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Adligenswil (Rang 12). Diese Begegnung findet am 2. April statt (13.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Malters - FC Kickers Luzern 0:1 (0:0) - Oberei, Malters – Tor: 77. Patrick Cerveira Nogueira 0:1. – Malters: Pirmin Fallegger, Roman Lütolf, Reto Bachmann, Dario Wirz, Janick Widmer, Julian Birri, Fabian Gloggner, Niklas Zihlmann, Simon Gloggner, Levin Bucheli, Dalijan Etemi. – Kickers: Mario Jankov, Julian Stumpf, Thorben Müller, Joao Ricardo Presas Abreu, Saber Khemissi, León Häselbarth, Gazmend Rama, Sven Gehrig, Jan Fischer, Thierry Gloor, Ivan Maric. – Verwarnungen: 36. Gazmend Rama, 57. León Häselbarth, 59. Julian Birri, 67. Michel Stephan, 87. Dario Wirz, 90. Patrick Cerveira Nogueira – Ausschluss: 92. Patrick Cerveira Nogueira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 02:29 Uhr.