3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Knutwil gegen Sempach im ersten Spiel Knutwil siegt auswärts gegen Sempach: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 22.08.2021, 18.09 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Camille Kuster in der 14. Minute. Er traf für Knutwil zum 1:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Knutwil baute die Führung in der 40. Minute (Mathias Kurmann) weiter aus (2:0). Dennis Amstutz baute in der 82. Minute die Führung für Knutwil weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Matthias Häfliger in der 87. Minute für Sempach auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach sah David Muff (59.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Linus Kamber (13.) und David Muff (56.). Keine einzige Karte erhielt Knutwil.

Knutwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Knutwil daheim gegen das stark gestartete Team SC Reiden aus. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Seebli, Knutwil).

Sempach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Sempach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Nottwil. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Sempach - FC Knutwil 1:3 (0:2) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 14. Camille Kuster (Penalty) 0:1.40. Mathias Kurmann 0:2. 82. Dennis Amstutz 0:3. 87. Matthias Häfliger 1:3. – Sempach: Linus Kamber, Nando Bucher, Simon Grüter, David Muff, Jan Bühler, Jan Emmenegger, Joshua Brun, Michael Schwegler, Luca De Rosa, Noah Keel, Matthias Häfliger. – Knutwil: Philipp Lisebach, Severino Rütter, Pascal Steinmann, Marcel Müller, Camille Kuster, Lars Lötscher, Yannick Fortiguerra, Simon Habermacher, Neil Hodel, Mathias Kurmann, Dennis Amstutz. – Verwarnungen: 13. Linus Kamber, 56. David Muff – Ausschluss: 59. David Muff.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Entlebuch - FC Dagmersellen 3:2, SC Reiden - FC Grosswangen-Ettiswil 2:2, FC Nottwil - FC Ruswil 2:2, FC Buttisholz - FC Altbüron-Grossdietwil 1:1, FC Sempach - FC Knutwil 1:3

Tabelle: 1. FC Knutwil 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Entlebuch 1/3 (3:2), 3. SC Reiden 1/1 (2:2), 4. FC Nottwil 1/1 (2:2), 5. FC Grosswangen-Ettiswil 1/1 (2:2), 6. FC Ruswil 1/1 (2:2), 7. FC Buttisholz 1/1 (1:1), 8. FC Altbüron-Grossdietwil 1/1 (1:1), 9. FC Wolhusen 0/0 (0:0), 10. FC Escholzmatt-Marbach 0/0 (0:0), 11. FC Dagmersellen 1/0 (2:3), 12. FC Sempach 1/0 (1:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:44 Uhr.