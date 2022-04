Frauen 2. Liga Auswärtserfolg für Küssnacht a/R gegen Root – Root verliert nach sechs Siegen Sieg für Küssnacht a/R: Gegen Root gewinnt das Team am Dienstag auswärts 3:1. 29.04.2022, 21.27 Uhr

(chm)

Melanie Burri eröffnete in der 4. Minute das Skore, als sie für Root das 1:0 markierte. In der 8. Minute traf Luana Hongler für Küssnacht a/R zum 1:1-Ausgleich. In der 23. Minute war es an Romy Breedijk, Küssnacht a/R 2:1 in Führung zu bringen. Küssnacht a/R baute in der 56. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Romy Breedijk.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Root lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Küssnacht a/R. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 3).

Küssnacht a/R rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 5. Küssnacht a/R hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Luzern Frauen 2 (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Root einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 37 Punkten auf Rang 3. Nach sechs Siegen in Serie verliert Root erstmals wieder.

Für Root geht es auf fremdem Terrain gegen SC Nebikon (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SK Root - FC Küssnacht a/R 1:3 (1:2) - Unterallmend, Root – Tore: 4. Melanie Burri 1:0. 8. Luana Hongler 1:1. 23. Romy Breedijk 1:2. 56. Romy Breedijk 1:3. – Root: Jasmin Sidler, Fabiola Sidler, Luana Betschen, Arife Vranja, Veronika Sakica, Sara Antolino, Karin Thalmann, Rita Landis, Sibylle Thalmann, Sarina Sidler, Melanie Burri. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Selina Pirker, Sarah Meyer, Tiffany Stillhart, Tabea Kamer, Romy Breedijk, Alma Stocker, Melanie Rosenkranz, Nina Millat, Luana Hongler, Isabell Reber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

