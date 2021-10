4. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Luzern gegen Sarnen Sieg für Luzern: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 10.10.2021, 07.46 Uhr

(chm)

Luzern ging in der 7. Spielminute durch Premton Zejnaj in Führung, ehe Sarnen in der 26. Minute (Nils Wolfisberg) der Ausgleich gelang. Egzon Zejnaj erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Luzern. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Raul Azevedo für Luzern auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarnen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Luzern. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 6. Luzern hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Luzern auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Engelberger SC. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Sarnen hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Sarnen geht es auswärts gegen FC Alpnach (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Sarnen - FC Luzern 1:3 (1:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 7. Premton Zejnaj 0:1. 26. Nils Wolfisberg 1:1. 34. Egzon Zejnaj 1:2. 86. Raul Azevedo 1:3. – Sarnen: Andri Küchler, Lino Lenherr, Elia Küchler, Lars Tobias Imfeld, Steve Von Ah, Livio Ettlin, Daniel Amstad, Janos Küchler, Benjamin Odermatt, Nils Wolfisberg, Peter Gämperle. – Luzern: Danijel Milakovic, Marco Mancarella, Premton Zejnaj, Michele Ferraro, Lopes Coelho Tiago, Ardit Berisha, Marcos Rodriguez Lago, Darko Chavkoski, Sathirshkanen Sooriyakumaran, Egzon Zejnaj, Alessandro Borrillo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Sachseln - FC Giswil 1:2, FC Südstern c - FC Alpnach 0:17, FC Sarnen - FC Luzern 1:3

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 7/18 (20:10), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Giswil 7/12 (10:13), 5. FC Sachseln 7/12 (16:15), 6. FC Luzern 7/9 (15:21), 7. FC Alpnach 7/8 (27:13), 8. FC Stans 7/7 (16:17), 9. FC Sarnen 7/3 (10:20), 10. FC Südstern c 7/0 (6:50).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 07:43 Uhr.