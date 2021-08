2. Liga Auswärtserfolg für Luzerner SC gegen Hochdorf zum Auftakt – Siegtreffer in 88. Minute Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Luzerner SC auswärts gegen Hochdorf 3:2. 15.08.2021, 23.40 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Luzerner SC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Fatlind Elshani.

Den ersten Treffer der Partie hatte Arben Balaj in der 1. Minute für Luzerner SC geschossen. Gleichstand stellte Livio Lombardo durch seinen Treffer für Hochdorf in der 51. Minute her. Livio Lombardo war es auch, der in der 55. Minute die 2:1-Führung für Hochdorf herstellte. Durch Penalty kam es in der 69. Minute zum Ausgleich für Luzerner SC. Samuel Rodrigues Esteves verwandelte erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luzerner SC erhielten Dardan Krasniqi (49.) und Abdullah Murati (88.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Hochdorf, nämlich für Marcell Wicki (47.).

In der Tabelle steht Luzerner SC nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Luzerner SC zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Sins zu tun. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Hochdorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Hochdorf trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Altdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - Luzerner SC 2:3 (0:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 1. Arben Balaj 0:1. 51. Livio Lombardo 1:1. 55. Livio Lombardo 2:1. 69. Samuel Rodrigues Esteves (Penalty) 2:2.88. Fatlind Elshani 2:3. – Hochdorf: Roman Feer, Samir Ademovic, Marco Schürch, Roger Haldi, Dave Gehrig, Timon Bieri, Marcell Wicki, Levin Weibel, Sandro Frischkopf, Arnel Mehicic, Livio Lombardo. – Luzerner SC: Dejan Stevanovic, Pascal Ludin, Nevio Inäbnit, Joël Ndombele, Ivan Procopio, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Samuel Rodrigues Esteves, Mateo Peric, Arben Balaj, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 47. Marcell Wicki, 49. Dardan Krasniqi, 88. Abdullah Murati.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Stans - FC Sins 0:2, FC Altdorf - SC Obergeissenstein 4:0, FC Hochdorf - Luzerner SC 2:3, FC Sempach - SC Cham II 5:2, FC Rothenburg - FC Willisau 0:2

Tabelle: 1. FC Altdorf 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Sempach 1/3 (5:2), 3. FC Sarnen 1/3 (3:1), 4. FC Willisau 1/3 (2:0), 5. FC Sins 1/3 (2:0), 6. Luzerner SC 1/3 (3:2), 7. FC Aegeri 0/0 (0:0), 8. FC Littau 0/0 (0:0), 9. FC Hochdorf 1/0 (2:3), 10. SC Emmen 1/0 (1:3), 11. FC Rothenburg 1/0 (0:2), 12. FC Stans 1/0 (0:2), 13. SC Cham II 1/0 (2:5), 14. SC Obergeissenstein 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 23:37 Uhr.