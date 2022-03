3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Baar gegen Schwyz Baar behielt im Spiel gegen Schwyz am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 19.03.2022, 22.01 Uhr

Den Auftakt machte Leonard Rechi, der in der 5. Minute für Baar zum 1:0 traf. In der 26. Minute traf Lars Suter für Schwyz zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Leonard Rechi in der 31. Minute zur 2:1-Führung für Baar. In der 88. Minute sorgte Danilo Manuel Santos Felix für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Baar.

Gelbe Karten gab es bei Baar für Daniel Dietrich (67.), Gabriel Can (83.) und Nedeljko Maric (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Jannes Lüönd (59.) kassierte sie.

Die Offensive von Baar hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 31 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Baar rückt mit dem Sieg auf einen Aufstiegsplatz vor. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Baar ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Baar gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Baar in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Küssnacht a/R 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (15.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Schwyz war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Schwyz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Muotathal (Platz 10). Die Partie findet am 27. März statt (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: SC Schwyz - FC Baar 1 1:3 (1:2) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 5. Leonard Rechi 0:1. 26. Lars Suter 1:1. 31. Leonard Rechi (Penalty) 1:2.88. Danilo Manuel Santos Felix 1:3. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Nicola Holdener, Ramon Betschart, Jonas Steiner, Demian Siegwart, Lars Suter, Jannes Lüönd, Ardian Regja, Ajhan Zejnulai, Lukas Betschart. – Baar: Nils Bruhnsen, Diego Messina, Danijel Damljanovic, Lukas Bulut, Daniel Dietrich, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Florim Mani, Fatlum Sylejmani, Nedeljko Maric, Daniel Marquez. – Verwarnungen: 59. Jannes Lüönd, 67. Daniel Dietrich, 83. Gabriel Can, 92. Nedeljko Maric.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Küssnacht a/R 1 2:2, SC Schwyz - FC Baar 1 1:3, ESC Erstfeld - SC Cham IV 1:0, FC Sursee - Zug 94 II 2:1, FC Hünenberg I - FC Ibach II 5:0, FC Meggen - FC Muotathal 1:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 12 Spiele/28 Punkte (36:19). 2. FC Baar 1 12/25 (31:21), 3. FC Küssnacht a/R 1 12/23 (34:23), 4. SC Steinhausen 12/23 (30:21), 5. FC Sursee 12/20 (26:27), 6. Zug 94 II 12/20 (22:18), 7. FC Hünenberg I 12/17 (24:21), 8. SC Schwyz 12/14 (25:27), 9. FC Ibach II 12/14 (19:27), 10. FC Muotathal 12/10 (22:28), 11. FC Meggen 12/6 (23:36), 12. SC Cham IV 12/4 (9:33).

