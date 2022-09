4. Liga, Gruppe 6 Auswärtssieg für Emmenbrücke gegen Gunzwil – Siegtreffer durch Yannic Aregger Sieg für Emmenbrücke: Gegen Gunzwil gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1. 17.09.2022, 08.37 Uhr

(chm)

Emmenbrücke geriet zunächst in Rückstand, als Sandro Erni in der 8. Minute Gunzwil 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von zehn Minuten schaffte Emmenbrücke aber die Wende. Livio Saccardo schoss in der 65. Minute den Ausgleich, in der 75. Minute erzielte Yannic Aregger den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Emmenbrücke sah Prenk Lazri (84.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Emmenbrücke weitere fünf gelbe Karten. Bei Gunzwil sah Silas Gassmann (63.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Gunzwil weitere vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Emmenbrücke den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Emmenbrücke verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Emmenbrücke hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Emmenbrücke spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Littau III (Platz 6). Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Gunzwil rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Für Gunzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Triengen 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Emmenbrücke II 1:2 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 8. Sandro Erni 1:0. 65. Livio Saccardo 1:1. 75. Yannic Aregger 1:2. – Gunzwil: Daniel Wicky, Dario Schumacher, Silas Gassmann, Lukas Troxler, Sandro Wey, Niels Dirken, Julian Fähndrich, Jan Fankhauser, Luca Stirnemann, Sandro Erni, Silas Valls. – Emmenbrücke: Dario Primus, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Denis Lazri, Gentrit Haxhnikaj, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Yannic Aregger, Raul Merino, Armend Berisha, Livio Saccardo. – Verwarnungen: 19. Dario Primus, 19. Silas Gassmann, 36. Taulant Shaqiri, 42. Julian Fähndrich, 45. Prenk Lazri, 49. Sandro Wey, 55. Jan Fankhauser, 66. Lopes Coelho Tiago, 93. Filip Milakovic – Ausschlüsse: 63. Silas Gassmann, 84. Prenk Lazri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

