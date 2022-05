3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Horw gegen Root – Entscheidung in der Schlussminute Horw gewinnt am Sonntag auswärts gegen Root 2:1. 01.05.2022, 19.03 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Horw gelang Lars Unternährer in der 90. Minute. In der 12. Minute hatte Leandro Bezzola Horw in Führung gebracht. Der Ausgleich für Root fiel in der 23. Minute durch Michael Wigger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Root sah Jan Schenk (77.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Sydney Lechner (88.)

In der Gruppe ist Horw in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie.

Horw verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 18 Spielen 40 Punkte auf dem Konto. Für Horw ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und siebenmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Horw gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Horw in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team SC Kriens zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Root hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Root tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SK Root - FC Horw 1:2 (1:1) - Unterallmend, Root – Tore: 12. Leandro Bezzola 0:1. 23. Michael Wigger 1:1. 90. Lars Unternährer 1:2. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Pascal Christen, Mladen Milojicic, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Tim Meierhans, Michael Wigger, Adriano Confortola, Jan Bucheli, Claudio Strebel, Jan Schenk. – Horw: Sandro Leyers, David Von Holzen, Robin Ming, Marco Kistler, Dominic Schilling, Daniel Blum, Adrian Vögtli, Florian Fallegger, Dino Fischer, Timo Schmid, Leandro Bezzola. – Verwarnungen: 88. Sydney Lechner – Ausschluss: 77. Jan Schenk.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 19:00 Uhr.