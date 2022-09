4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Ibach gegen Perlen – Erik Pastva als Matchwinner Ibach gewinnt am Samstag auswärts gegen Perlen 2:1. 11.09.2022, 10.11 Uhr

(chm)

Ibach geriet zunächst in Rückstand, als Edmond Basha in der 6. Minute die zwischenzeitliche Führung für Perlen gelang. In der 31. Minute glich Ibach jedoch aus und ging in der 72. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Erik Pastva.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ibach sah Lukas Niederberger (5.) die rote Karte. Gelb erhielt Lukas Teixeira Ferreira (44.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Perlen, Gianluca Di Stefano (32.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Ibach zu den Besten: Die total 7 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 1).

Ibach verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Ibach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Ibach in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Baar 2 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Perlen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Perlen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Perlen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Perlen geht es auswärts gegen Zug 94 III (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Perlen-Buchrain - FC Ibach II 1:2 (1:1) - Hinterleisibach, Buchrain – Tore: 6. Edmond Basha (Penalty) 1:0.31. Erik Pastva 1:1. 72. Erik Pastva 1:2. – Perlen: Dominic Gehrig, Jérôme Marvin Vernay, Raphael Lang, Adrian Basha, Dominik Märki, Leotrim Nesimi, Jeremy Krummenacher, Edmond Basha, Patrick Schuler, Mirand Berisha, Gianluca Di Stefano. – Ibach: Nando Nussbaumer, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Erik Pastva, Fabio Iadarola, Egson Hafezi, Adrian Krienbühl, Lukas Teixeira Ferreira, Tobias Auf der Maur. – Verwarnungen: 32. Gianluca Di Stefano, 44. Lukas Teixeira Ferreira – Ausschluss: 5. Lukas Niederberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 03:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.