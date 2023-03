3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Kickers gegen Adligenswil Sieg für Kickers: Gegen Adligenswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 20.03.2023, 14.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Kickers: Yonas Kidane brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 17. Minute (Luca Ravarotto). Ardit Ajdini erzielte in der 19. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kickers.

In der 35. Minute traf Luca Ravarotto für Adligenswil zum 2:2-Ausgleich. Das Tor von Yonas Kidane in der 64. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Kickers. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Thierry Gloor die Führung für Kickers auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Adligenswil für Sarankan Kandiah (7.), Lionel Schmidig (18.) und Lucca Bühler (63.). Bei Kickers erhielten Sven Gehrig (50.) und Julian Stumpf (71.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 38 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

Kickers machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Kickers hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Malters. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Die Niederlage macht Adligenswil zum neuen Schlusslicht. Nach zwölf Spielen hat das Team fünf Punkte. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Adligenswil trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf Hildisrieder SV (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Kickers Luzern 2:4 (2:2) - Löösch, Adligenswil – Tore: 7. Yonas Kidane 0:1. 17. Luca Ravarotto 1:1. 19. Ardit Ajdini 1:2. 35. Luca Ravarotto 2:2. 64. Yonas Kidane 2:3. 86. Thierry Gloor 2:4. – Adligenswil: Dominic Sieber, Aurelio Marbach, Reto Mattmann, Lionel Schmidig, Sarankan Kandiah, Andri Duss, Lucca Bühler, Luca Ravarotto, Philipp Hoffmann, Dominique Lottenbach, Jamie Kidel. – Kickers: Martin Grüter, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, Julian Stumpf, Ardit Ajdini, Lucca Rusconi, Sven Gehrig, Gazmend Rama, Fabrizio Giuliano, Jan Fischer, Ibrahima Condé. – Verwarnungen: 7. Sarankan Kandiah, 18. Lionel Schmidig, 50. Sven Gehrig, 63. Lucca Bühler, 71. Julian Stumpf.

