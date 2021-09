4. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Rotkreuz gegen Walchwil Rotkreuz behielt im Spiel gegen Walchwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 14.09.2021, 08.06 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Rotkreuz: Ronny Schilter brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rotkreuz stellte Yves Jarczyk in Minute 13 her. Rotkreuz erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Eric Fiifi Koomson weiter auf 3:0.

In der 40. Minute verkleinerte Remo Hürlimann den Rückstand von Walchwil auf 1:3. Marco Sidler baute in der 44. Minute die Führung für Rotkreuz weiter aus (4:1). Remo Hürlimann verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Walchwil auf 2:4. Walchwil kam in der 68. Minute noch auf 3:4 heran, als Florian Annen traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotkreuz erhielten Alen Krizevac (92.) und Mirza Krizevac (93.) eine gelbe Karte. Für Walchwil gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Walchwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 16 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Rotkreuz von Rang 6 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Rotkreuz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rotkreuz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Menzingen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

Unverändert liegt Walchwil auf Rang 9. Das Team hat null Punkte. Walchwil muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Walchwil zuhause und zweimal auswärts.

Walchwil trifft im nächsten Spiel auswärts auf Weggiser SC (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: FC Walchwil - FC Rotkreuz II 3:4 (1:4) - Lienisberg, Walchwil – Tore: 8. Ronny Schilter 0:1. 13. Yves Jarczyk 0:2. 38. Eric Fiifi Koomson 0:3. 40. Remo Hürlimann 1:3. 44. Marco Sidler 1:4. 60. Remo Hürlimann 2:4. 68. Florian Annen 3:4. – Walchwil: Dale Hager, Martin Sidler, Neil Hager, Silvan Kamer, Gregor Rust, Simon Fuchs, David Hürlimann, Robin Holzmann, Stefan Ulrich, Florian Annen, Lian Guan. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Cédric Schneider, Adrian Schneider, Ronny Schilter, Yannik Huwiler, Stijn Van Gool, Denis Portmann, Fabio Schneider, Marco Sidler, Eric Fiifi Koomson, Yves Jarczyk. – Verwarnungen: 92. Alen Krizevac, 93. Mirza Krizevac.

Tabelle: 1. SC Steinhausen 4 Spiele/10 Punkte (13:3). 2. FC Aegeri 2 4/10 (10:5), 3. FC Schattdorf 4/9 (10:2), 4. FC Brunnen 4/9 (10:6), 5. FC Rotkreuz II 4/7 (9:10), 6. SC Cham III 4/6 (10:13), 7. SC Menzingen 4/4 (5:7), 8. Weggiser SC 4/3 (7:8), 9. FC Walchwil 4/0 (3:16), 10. SC Goldau III 4/0 (4:11).

