4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Sachseln gegen Sarnen – Siegtreffer durch Xhavit Ukshini Sieg für Sachseln: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2. 12.09.2022, 00.37 Uhr

(chm)

Sachseln ging zweimal in Führung, Sarnen holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Sachseln den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Jan Grisiger in der 19. Minute. Er traf für Sachseln zum 1:0. Gleichstand war in der 33. Minute hergestellt: Claudius Thöne traf für Sarnen. In der 40. Minute war es an Gabriel Piliskic, Sachseln 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand stellte Elton Sejdiu durch seinen Treffer für Sarnen in der 69. Minute her. Xhavit Ukshini sorgte in der 70. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Sachseln. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sachseln, nämlich für Carlos Raimundo Rodrigues (74.). Die einzige gelbe Karte bei Sarnen erhielt: Rafael Lopes Loureiro (87.)

Die Offensive von Sachseln hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 10 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sachseln verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Sachseln hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sachseln spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Alpnach a (Platz 8). Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Sarnen rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Sarnen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarnen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens III (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (16.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Sarnen - FC Sachseln 2:3 (1:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 19. Jan Grisiger 0:1. 33. Claudius Thöne 1:1. 40. Gabriel Piliskic 1:2. 69. Elton Sejdiu 2:2. 70. Xhavit Ukshini 2:3. – Sarnen: Yasin Cetin, Lars Tobias Imfeld, Rafael Lopes Loureiro, Alex Tschopp, Till Lötscher, Janos Küchler, Domenicangelo Recchia, Silas Waldis, Elia Krummenacher, Claudius Thöne, Dario Ruckli. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Valton Ukshini, Ardit Jakupi, Carlos Raimundo Rodrigues, Jusuf Ibisi, Gabriel Piliskic, Faton Osmanaj, Severin von Wyl, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Verwarnungen: 74. Carlos Raimundo Rodrigues, 87. Rafael Lopes Loureiro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 00:34 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.