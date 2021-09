2. Liga Auswärtssieg für Sempach gegen Altdorf Sempach behielt im Spiel gegen Altdorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 21.09.2021, 09.06 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Altdorf: Markus Zurfluh brachte seine Mannschaft in der 57. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 88, als Patrik Lika für Sempach erfolgreich war. Patrik Lika war auch gleich für die 2:1-Führung (90. Minute) für Sempach verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Kilian Bühlmann in der 94. Minute. Er traf zum 3:1 für Sempach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Valmir Tola (39.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altdorf, Dmytro Gryshchenko (87.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Sempach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Sempach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 4. Für Sempach ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Sempach zuhause mit FC Sarnen (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach der Niederlage büsst Altdorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Altdorf hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altdorf geht es auswärts gegen FC Rothenburg (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (21. September) statt (20.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Altdorf - FC Sempach 1:3 (0:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 57. Markus Zurfluh 1:0. 88. Patrik Lika 1:1. 90. Patrik Lika 1:2. 94. Kilian Bühlmann 1:3. – Altdorf: Giuliano Prandi, Luca Tresch, Dario Zgraggen, Dmytro Gryshchenko, Philipp Zurfluh, Manuel Ruhstaller, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Noel Arnold, Markus Zurfluh, Raphael Herger. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Andreas Ademi, Luca Müller, Michael Fölmli, Yanick Fölmli, Patrick Bösch, Tim Tampe, Valmir Tola, Severin Emmenegger, Kilian Bühlmann. – Verwarnungen: 39. Valmir Tola, 87. Dmytro Gryshchenko.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Sempach 1:3, FC Willisau - FC Aegeri 2:0, FC Sarnen - FC Rothenburg 1:3, SC Obergeissenstein - FC Stans 2:2, SC Emmen - FC Sins 3:0, Luzerner SC - SC Cham II 2:4

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. SC Emmen 6/13 (13:6), 3. Luzerner SC 6/13 (16:12), 4. FC Sempach 6/12 (15:7), 5. FC Hochdorf 6/10 (14:11), 6. FC Sins 6/9 (9:10), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. SC Obergeissenstein 6/8 (7:10), 9. FC Altdorf 5/7 (10:9), 10. FC Littau 6/6 (11:13), 11. FC Rothenburg 5/5 (5:8), 12. FC Aegeri 6/4 (7:15), 13. FC Sarnen 6/4 (6:11), 14. FC Stans 6/2 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2021 09:03 Uhr.