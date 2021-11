Frauen 3. Liga Baar bezwingt auswärts Schattdorf Baar gewinnt am Dienstag auswärts gegen Schattdorf 3:1. 19.11.2021, 08.30 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Oriana Frei, die in der 45. Minute für Baar zum 1:0 traf. Mit ihrem Tor in der 50. Minute brachte Lilian Zumbach Baar mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Baar erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Laura Schicker weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Jasmin Jaun in der 79. Minute her, als sie für Schattdorf auf 1:3 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Baar unverändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es nach der Winterpause auswärts gegen FC Sursee (Platz 1) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Für Schattdorf war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Schattdorf geht es nach der Winterpause zuhause gegen SG Obwalden (Platz 2) weiter. Die Partie findet am 10. April statt ( Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: Team Uri Frauen II - FC Baar 2 1:3 (0:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 45. Oriana Frei 0:1. 50. Lilian Zumbach 0:2. 57. Laura Schicker 0:3. 79. Jasmin Jaun 1:3. – Schattdorf: Selin Baumann, Sina Riesen, Jasmin Jaun, Vanessa Müller, Flavia Vanoli, Linda Baumann, Aline Kempf, Noreen Häfliger, Eliane Furger, Shanice Toggenburger, May Van der Ven. – Baar: Anouk Hutter, Nadina Moser, Julia Romer, Eliane Bieler, Daria Krasnici, Oriana Frei, Mirjam Matter, Nadin Baumgartner, Lilian Zumbach, Gina Weiss, Laura Schicker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Sursee 8 Spiele/24 Punkte (21:2). 2. SG Obwalden 9/21 (23:10), 3. FC Ascona 9/17 (17:6), 4. TEAM Menzingen / Aegeri 8/16 (24:14), 5. FC Baar 2 9/16 (17:17), 6. FC Hünenberg 9/11 (21:20), 7. Team Uri Frauen II 9/8 (10:22), 8. SC Cham 9/8 (14:14), 9. FC Gunzwil 9/3 (9:25), 10. SC Schwyz II 9/3 (5:31).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.11.2021 09:09 Uhr.