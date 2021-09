4. Liga, Gruppe 2 Baar bezwingt auswärts Zug 94 Sieg für Baar: Gegen Zug 94 gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 12.09.2021, 01.09 Uhr

Zug 94 ging zunächst in Führung, als Rrezart Ahmetaj in der 10. Minute traf. Dann glich aber Fatelind Isufi (32.) für Baar aus. Bojan Mitreski in der 39. Minute und Endrit Morina in der 49. Minute brachten Baar sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Zug 94 noch auf 2:3 heran. Aleksandar Skobic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Aleksandar Skobic (43.) und Dragan Milosevic (98.). Eine Verwarnung gab es für Baar, nämlich für Aitor Gonzalez Gomez Gomez (53.).

Dass Baar viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Baar durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Baar von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Baar hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg III (Platz 5). Die Partie findet am 26. September statt (13.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Zug 94 rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Zug 94 hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Perlen-Buchrain (Rang 10). Die Partie findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Telegramm: Zug 94 III - FC Baar 2 2:3 (1:2) - Herti Allmend, Zug – Tore: 10. Rrezart Ahmetaj 1:0. 32. Fatelind Isufi 1:1. 39. Bojan Mitreski 1:2. 49. Endrit Morina 1:3. 91. Aleksandar Skobic 2:3. – Zug 94: Sytrim Emini, Carlo Mastroianni, Emir Mehmedovic, Samet Reci, Ken Bernet, Selim Issa, Kevin Cardone, Aleksandar Skobic, Tiago Almeida Martins, Rrezart Ahmetaj, Mike Meuli. – Baar: Nicolas Arias, Aitor Gonzalez Gomez Gomez, Koray Kirver, Marco Fernandes Martins, Ramon Grüter, Nicos Nicolaides, Aleksandar Zanev, Endrit Morina, Claudio Michael Da Costa Silva, Fatelind Isufi, Bojan Mitreski. – Verwarnungen: 43. Aleksandar Skobic, 53. Aitor Gonzalez Gomez Gomez, 98. Dragan Milosevic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Dietwil - SK Root 3:1, FC Südstern a - FC Perlen-Buchrain 3:2, Zug 94 III - FC Baar 2 2:3, SC Goldau II - FC Sins 3:1

Tabelle: 1. FC Dietwil 4 Spiele/12 Punkte (15:3). 2. SC Goldau II 4/10 (18:5), 3. FC Baar 2 4/7 (13:8), 4. Zug 94 III 4/7 (14:8), 5. FC Hünenberg III 2/6 (7:2), 6. FC Küssnacht a/R Team Rigi 3/4 (7:7), 7. FC Südstern a 4/3 (5:21), 8. FC Sins 4/3 (4:8), 9. SK Root 3/0 (2:13), 10. FC Perlen-Buchrain 4/0 (5:15).

