Frauen 3. Liga Baar gewinnt deutlich gegen Schwyz Baar behielt im Spiel gegen Schwyz am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0. 01.05.2022, 20.23 Uhr

Valentina Putzu schoss Baar in der 11. Minute zur 1:0-Führung. Oriana Frei sorgte in der 45. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Baar. Wiederum Oriana Frei erhöhte in der 55. Minute auf 3:0 für Baar. Das letzte Tor der Partie erzielte Gina Weiss, die in der 70. Minute die Führung für Baar auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Baar eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Baar die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwyz ein relativ häufiges Phänomen. Die total 39 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Baar: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Baar hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gunzwil (Platz 10). Das Spiel findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Schwyz hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Obwalden. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Baar 2 - SC Schwyz II 4:0 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 11. Valentina Putzu 1:0. 45. Oriana Frei 2:0. 55. Oriana Frei 3:0. 70. Gina Weiss (Penalty) 4:0. – Baar: Victoria Hegglin, Noemi Trangoni, Julia Romer, Eliane Bieler, Paula Kalt, Noemi Riebli, Janine Bühlmann, Mirjam Matter, Lilian Zumbach, Gina Weiss, Valentina Putzu. – Schwyz: Chantal Steiner, Lidya Habtom, Raffaela Betschart, Aicha Diallo, Tanja Ulrich, Hannah Imlig, Nahila Romer, Jasmin Märchy, Julia Rohrbacher, Julia Laimbacher, Alina Truttmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

