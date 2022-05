3. Liga, Gruppe 1 Baar gewinnt deutlich gegen Sursee Baar behielt im Spiel gegen Sursee am 14.05.2022, 21.53 Uhr

(chm)

Samstag

zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Das Tor von Giordan Martino in der 20. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Baar. In der 48. Minute baute Fatlum Sylejmani den Vorsprung für Baar auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Omar Abduqadir, der in der 91. Minute die Führung für Baar auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Baar, Fatlum Sylejmani (44.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Sursee erhielt: Leorent Hulaj (46.)

Die Offensive von Baar hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 51 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Baar bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Baar ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Fünf Spiele von Baar gingen unentschieden aus.

Baar spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg I (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 5. Sursee hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sursee spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Muotathal (Platz 7). Das Spiel findet am 21. Mai statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Sursee 3:0 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 20. Giordan Martino 1:0. 48. Fatlum Sylejmani 2:0. 91. Omar Abduqadir 3:0. – Baar: Karlo Radic, Diego Messina, Antonije Djakovic, Jack Popple, Daniel Marquez, Daniel Dietrich, Danijel Damljanovic, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj, Giordan Martino, Florim Mani. – Sursee: Jan Staffelbach, Dominic Zbinden, Joel Zust, Serge Koch, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Emir Demirtas, Ibrahim Terzimustafic, Richard Nikaj, Andy Macieira César, Raul Kiener, Kevin Brun. – Verwarnungen: 44. Fatlum Sylejmani, 46. Leorent Hulaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

