Frauen 3. Liga Baar holt sich drei Punkte gegen Menzingen Baar gewinnt am Sonntag zuhause gegen Menzingen 2:0. 04.09.2022, 22.11 Uhr

(chm)

Paula Kalt brachte Baar 1:0 in Führung (36. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 50. Minute, als Gina Weiss für Baar auf 2:0 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Baar reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Baar spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: Team Uri Frauen II (Rang 10). Diese Begegnung findet am Freitag (9. September) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

In der Tabelle steht Menzingen nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Luzerner SC. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Baar 2 - TEAM Menzingen / Aegeri 2:0 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 36. Paula Kalt 1:0. 50. Gina Weiss 2:0. – Baar: Anouk Hutter, Janine Bühlmann, Gina Weiss, Paula Kalt, Ariane Wittwer, Seraina Moser, Noemi Trangoni, Noemi Riebli, Lilian Zumbach, Selina Eisert, Eliane Bieler. – Menzingen: Jasmina Mueller, Naomi Frey, Lucia Drab, Marina Bühlmann, Lorena Frey, Romina Hodel, Nadine Suter, Cynthia Wiesendanger, Stephanie Müller, Vanja Begic, Carola Krienbühl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

