3. Liga, Gruppe 1 Baar mit drei Punkten auswärts gegen Küssnacht a/R – Drei Treffer für Leonard Reci Baar gewinnt am Sonntag auswärts gegen Küssnacht a/R 5:3. 29.08.2021, 21.13 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Emanuele Smilari für Baar. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 18. Minute zum Ausgleich für Küssnacht a/R. Michael Stadler verwandelte erfolgreich. Leonard Reci traf in der 28. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Baar.

Wiederum Leonard Reci erhöhte in der 47. Minute auf 3:1 für Baar. Leonard Reci erzielte nur ein Minuten später auch das 4:1 für Baar. Michael Stadler verkürzte in der 65. Minute den Rückstand von Küssnacht a/R auf 2:4.

Dank dem Treffer von Vitor Hugo Gomes Santos (67.) reduzierte sich der Rückstand für Küssnacht a/R auf ein Tor (3:4). Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Daniel Marquez die Führung für Baar auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Baar sah Giordan Martino (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Baar weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Küssnacht a/R, nämlich für Joel Lieb (49.).

Nach dem zweiten Spiel steht Baar mit vier Punkten auf dem dritten Rang. Für Baar geht es in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach dem zweiten Spiel steht Küssnacht a/R mit drei Punkten auf dem sechsten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Muotathal zu tun. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5 (1:3) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 11. Emanuele Smilari 0:1. 18. Michael Stadler (Penalty) 1:1.28. Leonard Reci 1:2. 47. Leonard Reci 1:3. 48. Leonard Reci 1:4. 65. Michael Stadler 2:4. 67. Vitor Hugo Gomes Santos 3:4. 94. Daniel Marquez 3:5. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Joel Lieb, Elias Ulrich, Adin Pasalic, Sebastian Tschupp, Marc Mathis, Michael Stadler, Nicola Landolt, Kilian Horat, Roberto Tarzia, Mario Stadler. – Baar: Nils Bruhnsen, Gabriel Can, Leonard Reci, Emanuele Smilari, Nedeljko Maric, Jon Fritsche, Daniel Marquez, Jack Popple, Lukas Bulut, Daniel Dietrich, Tim Müller. – Verwarnungen: 25. Daniel Marquez, 32. Nedeljko Maric, 49. Joel Lieb, 52. Giordan Martino, 55. Lukas Bulut – Ausschluss: 93. Giordan Martino.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Meggen - FC Ibach II 2:3, FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2, SC Schwyz - FC Muotathal 3:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5, SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3, FC Sursee - SC Cham IV 5:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sursee 2/6 (6:1), 3. FC Baar 1 2/4 (8:6), 4. SC Schwyz 2/4 (6:3), 5. FC Ibach II 2/4 (3:2), 6. FC Küssnacht a/R 1 2/3 (7:7), 7. FC Muotathal 2/3 (3:3), 8. Zug 94 II 2/3 (2:2), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. FC Meggen 2/0 (2:6), 11. SC Cham IV 2/0 (1:7), 12. SC Steinhausen 2/0 (3:7).

