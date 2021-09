Frauen 3. Liga Baar mit Sieg gegen Gunzwil – Noemi Trangoni mit Last-Minute-Treffer Baar gewinnt am Sonntag zuhause gegen Gunzwil 3:2. 27.09.2021, 22.56 Uhr

(chm)

Baar ging in der 38. Minute 1:0 in Führung, als Livia Bättig ins eigene Tor traf. In der 50. Minute schoss Gina Weiss Baar mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Carla Wildisen sorgte in der 68. Minute für Gunzwil für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Linda Galliker glich in der 80. Minute für Gunzwil aus. Es hiess 2:2. In den Schlussminuten machte Noemi Trangoni alles klar. Ihr Treffer in der 92. Minute zum 3:2 sicherte Baar den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janine Bühlmann von Baar erhielt in der 36. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gunzwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Baar von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Baar ist es der zweite Sieg in Serie. Baar konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn SC Cham (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Unverändert liegt Gunzwil auf Rang 9. Das Team hat null Punkte. Gunzwil hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Im nächsten Spiel kriegt es Gunzwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Obwalden. Diese Begegnung findet am Freitag (1. Oktober) statt (20.15 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Gunzwil 3:2 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 38. Eigentor (Livia Bättig) 1:0.50. Gina Weiss (Penalty) 2:0.68. Carla Wildisen 2:1. 80. Linda Galliker 2:2. 92. Noemi Trangoni 3:2. – Baar: Victoria Hegglin, Anna Steinhübl, Julia Romer, Eliane Bieler, Oriana Frei, Noemi Riebli, Mirjam Matter, Janine Bühlmann, Lilian Zumbach, Gina Weiss, Daria Krasnici. – Gunzwil: Priska Paffrath, Lara Zimmermann, Endrita Kadrijaj, Livia Bättig, Sarina Jurt, Julia Jost, Linda Galliker, Manuela Ruoss, Romana Ruoss, Manuela Fischer, Michelle Isler. – Verwarnungen: 36. Janine Bühlmann.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Baar 2 - FC Gunzwil 3:2, FC Sursee - FC Ascona 2:0

Tabelle: 1. FC Sursee 4 Spiele/12 Punkte (10:2). 2. SG Obwalden 5/12 (15:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 4/10 (13:7), 4. Team Uri Frauen II 4/7 (6:4), 5. FC Ascona 3/6 (4:3), 6. FC Baar 2 4/6 (7:9), 7. SC Cham 4/4 (7:9), 8. FC Hünenberg 4/1 (5:11), 9. FC Gunzwil 4/0 (6:13), 10. SC Schwyz II 4/0 (2:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 22:52 Uhr.