Frauen 3. Liga Baar setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort Baar reiht Sieg an Sieg: Gegen Hünenberg hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3 10.10.2021, 18.56 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nadin Baumgartner für Baar. In der 25. Minute traf sie zum 1:0. In der 47. Minute baute Laura Schicker den Vorsprung für Baar auf zwei Tore aus (2:0). Flavia Achermann sorgte in der 53. Minute für Hünenberg für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Baar stellte Nadin Baumgartner in Minute 58 her. Daria Krasnici baute in der 62. Minute die Führung für Baar weiter aus (4:1). In der 82. Minute verkleinerte Olivia Farrer den Rückstand von Hünenberg auf 2:4. In der Schlussphase kam Hünenberg noch auf 3:4 heran. Chiara Minder war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Baar. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Baar ist es der vierte Sieg in Serie.

Baar tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ascona an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Mit der Niederlage rückt Hünenberg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwei Punkten neu Platz 9. Für Hünenberg ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus. Hünenberg verlor zudem erstmals zuhause.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SG Obwalden an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (16.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Hünenberg 4:3 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 25. Nadin Baumgartner 1:0. 47. Laura Schicker 2:0. 53. Flavia Achermann 2:1. 58. Nadin Baumgartner 3:1. 62. Daria Krasnici 4:1. 82. Olivia Farrer 4:2. 86. Chiara Minder 4:3. – Baar: Victoria Hegglin, Anna Steinhübl, Julia Romer, Eliane Bieler, Daria Krasnici, Oriana Frei, Mirjam Matter, Janine Bühlmann, Lilian Zumbach, Paula Kalt, Laura Schicker. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Thushani Thangarajah, Denise Windegger, Sara Barmettler, Sévérine Huwiler, Gina Bachmann, Sarah Jenni, Svenja Leuthard, Flavia Achermann, Chiara Minder, Olivia Farrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Schwyz II - FC Gunzwil 3:1, FC Baar 2 - FC Hünenberg 4:3, Team Uri Frauen II - FC Ascona 0:3

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. FC Ascona 5/12 (10:3), 4. FC Baar 2 6/12 (13:13), 5. TEAM Menzingen / Aegeri 5/10 (13:10), 6. Team Uri Frauen II 6/8 (9:10), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. SC Schwyz II 6/3 (5:18), 9. FC Hünenberg 6/2 (11:18), 10. FC Gunzwil 6/0 (7:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 18:53 Uhr.