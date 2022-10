3. Liga, Gruppe 1 Baar setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort Baar reiht Sieg an Sieg: Gegen Hünenberg hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:0 18.10.2022, 04.21 Uhr

(chm)

In der 5. Minute war es an Giordan Martino, Baar 1:0 in Führung zu bringen. Baar baute die Führung in der 35. Minute (Fatlum Sylejmani) weiter aus (2:0). Emanuele Smilari baute in der 58. Minute die Führung für Baar weiter aus (3:0).

Gabriel Can baute in der 72. Minute die Führung für Baar weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Kreshnik Nurcaj, der in der 72. Minute die Führung für Baar auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Denis Sabanovic (33.) und Salvatore Viola (70.). Baar behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Baar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Baar hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Baar auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Buochs. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Hünenberg I 5:0 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 5. Giordan Martino 1:0. 35. Fatlum Sylejmani 2:0. 58. Emanuele Smilari 3:0. 72. Gabriel Can 4:0. 72. Kreshnik Nurcaj 5:0. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Daniel Dietrich, Aurel Kelmendi, Damjan Veljkovic, Gabriel Can, Giordan Martino, Eren Gül, Antonije Djakovic, Emanuele Smilari, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj. – Hünenberg: Thomas Steiner, Sandro Burkhardt, Jonas Huwyler, Mirzet Mehidic, Ümit Celik, Erich Schnider, Dario Burkhardt, Denis Sabanovic, Ante Pekas, Elmir Softic, Flamur Loshaj. – Verwarnungen: 33. Denis Sabanovic, 70. Salvatore Viola.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2022 04:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.