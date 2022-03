3. Liga, Gruppe 1 Baar siegt 3:2 im Spitzenspiel gegen Küssnacht a/R – Fatlum Sylejmani trifft dreimal Das zweitplatzierte Team Baar hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Küssnacht a/R zuhause 3:2 besiegt. 28.03.2022, 21.38 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Fatlum Sylejmani für Baar. In der 18. Minute traf er zum 1:0. Wiederum Fatlum Sylejmani erhöhte in der 40. Minute auf 2:0 für Baar. In der 52. Minute gelang Küssnacht a/R (Michael Stadler) der Anschlusstreffer (1:2).

Baar baute die Führung in der 70. Minute (Fatlum Sylejmani) weiter aus (3:1). Küssnacht a/R kam in der 80. Minute auf ein Tor heran, als Vitor Hugo Gomes Santos per Elfmeter zum 2:3 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Baar sah Nedeljko Maric (35.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nedeljko Maric (28.), Diego Messina (55.) und Daniel Marquez (80.). Bei Küssnacht a/R sah Morris Gügler (39.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Stadler (47.) und Lino Stadler (82.).

Die Offensive von Baar hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 34 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Baar nicht verändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Baar hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinhausen (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 3. Küssnacht a/R hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Küssnacht a/R in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Muotathal. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Küssnacht a/R 1 3:2 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 18. Fatlum Sylejmani 1:0. 40. Fatlum Sylejmani 2:0. 52. Michael Stadler 2:1. 70. Fatlum Sylejmani 3:1. 80. Vitor Hugo Gomes Santos (Penalty) 3:2. – Baar: Nils Bruhnsen, Diego Messina, Danijel Damljanovic, Lukas Bulut, Daniel Dietrich, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Florim Mani, Fatlum Sylejmani, Nedeljko Maric, Daniel Marquez. – Küssnacht a/R: Morris Gügler, Sebastian Tschupp, Elias Ulrich, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Marc Mathis, Michael Stadler, Janis Müller, Kilian Horat, Vitor Hugo Gomes Santos, Roberto Tarzia. – Verwarnungen: 28. Nedeljko Maric, 47. Michael Stadler, 55. Diego Messina, 80. Daniel Marquez, 82. Lino Stadler – Ausschlüsse: 35. Nedeljko Maric, 39. Morris Gügler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

