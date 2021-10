3. Liga, Gruppe 1 Baar siegt 4:3 im Showdown gegen Erstfeld – Leonard Reci mit Siegtor Das drittplatzierte Team Baar hat am Dienstag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Erstfeld zuhause 4:3 besiegt. 14.10.2021, 11.52 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Lukas Bulut, der in der 11. Minute für Baar zum 1:0 traf. Baar baute die Führung in der 37. Minute (Emanuele Smilari) weiter aus (2:0). Leonard Reci baute in der 39. Minute die Führung für Baar weiter aus (3:0).

Michael Traxel verkürzte in der 64. Minute den Rückstand von Erstfeld auf 1:3. In der 68. Minute gelang Erstfeld (Pirmin Baumann) der Anschlusstreffer (2:3). Silvan Baumann glich in der 74. Minute für Erstfeld aus. Es hiess 3:3. Per Penalty traf Leonard Reci in der 79. Minute zur 4:3-Führung für Baar.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Baar. Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Robin Baumann (36.) und Pirmin Baumann (74.).

In seiner Gruppe hat Baar den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 20 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Die gewonnenen Punkte bringen Baar neu auf einen Aufstiegsplatz. 17 Punkte bedeuten Rang 2. Es macht einen Platz gut. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es auswärts gegen FC Sursee (Platz 5) weiter. Die Partie findet am Samstag (16. Oktober) statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Nach der Niederlage büsst Erstfeld einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 3. Für Erstfeld war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Erstfeld daheim mit FC Muotathal (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (16. Oktober) statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Baar 1 - ESC Erstfeld 4:3 (3:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 11. Lukas Bulut 1:0. 37. Emanuele Smilari 2:0. 39. Leonard Reci 3:0. 64. Michael Traxel 3:1. 68. Pirmin Baumann 3:2. 74. Silvan Baumann 3:3. 79. Leonard Reci (Penalty) 4:3. – Baar: Florian Jakaj, Antonije Djakovic, Leonard Reci, Lukas Bulut, Diego Messina, Danijel Damljanovic, Florim Mani, Daniel Dietrich, Emanuele Smilari, Giordan Martino, Daniel Marquez. – Erstfeld: Markus Bürgler, Samuel Baumann, Nino Epp, Mattia Epp, Jeremias Baumann, Fabian Gerig, Matthäus Baumann, Patrik Wyrsch, Pirmin Baumann, Gian-Luca Tresch, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 36. Robin Baumann, 43. Florim Mani, 74. Pirmin Baumann, 76. Daniel Marquez, 90. Gabriel Can, 92. Leonard Reci.

Tabelle: 1. Zug 94 II 8 Spiele/19 Punkte (15:6). 2. FC Baar 1 8/17 (20:14), 3. ESC Erstfeld 8/16 (25:14), 4. SC Schwyz 8/13 (20:15), 5. FC Sursee 8/13 (19:20), 6. FC Küssnacht a/R 1 8/13 (21:18), 7. SC Steinhausen 8/13 (20:17), 8. FC Ibach II 8/13 (15:16), 9. FC Hünenberg I 8/10 (14:14), 10. FC Muotathal 8/7 (14:20), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 8/0 (6:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2021 11:49 Uhr.