3. Liga, Gruppe 1 Baar und Erstfeld teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Baar und Erstfeld lautet 1:1. 03.09.2022, 22.48 Uhr

(chm)

Das 1:0 erzielte Fatlum Sylejmani in der 27. Minute. Das Tor fiel per Penalty. Den Ausgleich erzielte Silvan Baumann in der 58. Minute.

Bei Baar sah Nedeljko Maric (57.) die rote Karte. Gelb erhielt Fatlum Sylejmani (44.). Bei Erstfeld erhielten Matteo Zgraggen (66.) und Michael Traxel (73.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Baar von Rang 11 auf 10. Das Team hat einen Punkt. Baar hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Baar geht es auswärts gegen FC Stans (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 13. September statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Erstfeld verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Erstfeld daheim gegen das erstplatzierte Team Zug 94 II zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Baar 1 - ESC Erstfeld 1:1 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 27. Fatlum Sylejmani (Penalty) 1:0.58. Silvan Baumann 1:1. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Diego Messina, Jon Fritsche, Daniel Dietrich, Nedeljko Maric, Antonije Djakovic, Florim Mani, Leonard Rechi, Omar Abduqadir, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Baumann, Fabian Gerig, Mattia Epp, Tim Häfliger, Michael Traxel, Matteo Zgraggen, Jeremias Baumann, Pirmin Baumann, Samuel Baumann, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 44. Fatlum Sylejmani, 66. Matteo Zgraggen, 73. Michael Traxel – Ausschluss: 57. Nedeljko Maric.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 20:16 Uhr.

