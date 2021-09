3. Liga, Gruppe 1 Baar und Zug 94 teilen sich Punkte Je ein Punkt für Baar und Zug 94: Die Teams trennen sich 1:1 27.09.2021, 08.52 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Omar Abduqadir traf in der 1. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Emanuele Smilari in der 64. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Zug 94. Bei Baar erhielten Leonard Reci (42.), Diego Messina (61.) und Kreshnik Nurcaj (90.) eine gelbe Karte.

Baar bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 4. Baar hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Baar auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Cham IV. Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Das Unentschieden bringt Zug 94 in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 2. Zug 94 hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zug 94 spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muotathal (Rang 11). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Baar 1 - Zug 94 II 1:1 (0:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 1. Omar Abduqadir 0:1. 64. Emanuele Smilari 1:1. – Baar: Florian Jakaj, Antonije Djakovic, Kreshnik Nurcaj, Daniel Marquez, Jon Fritsche, Florim Mani, Diego Messina, Leonard Reci, Danilo Manuel Santos Felix, Lukas Bulut, Giordan Martino. – Zug 94: Yves Steiner, Omar Abduqadir, Joan David Avila Romero, Nikola Veljkovic, Mattia Hanusch, Arjan Ganaj, Bruno David Aires Lopes, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Robin Baumann, Flavio Fruci, Nicola Parente. – Verwarnungen: 4. Nikola Veljkovic, 16. Arjan Ganaj, 42. Leonard Reci, 58. Bruno David Aires Lopes, 61. Diego Messina, 70. Luca Campisi, 74. Dennis Manuel Abreu Fernandes, 90. Kreshnik Nurcaj.

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. Zug 94 II 6/13 (9:5), 3. FC Ibach II 6/13 (14:11), 4. FC Baar 1 6/11 (14:11), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 08:48 Uhr.