4. Liga, Gruppe 2 Brunnen siegt gegen Perlen Brunnen gewinnt am Freitag zuhause gegen Perlen 4:2. 03.09.2022, 21.35 Uhr

(chm)

Stiv Jovanovic eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Brunnen das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Raphael Lang für Perlen traf. In der 60. Minute gelang Gazmend Rexhaj der Führungstreffer zum 2:1 für Brunnen.

Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Lev Reygel Brunnen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der 80. Minute gelang Perlen (Ardon Graishta) der Anschlusstreffer (2:3). Mit dem 4:2 für Brunnen schoss Adrian Berbatovci das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Brunnen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Brunnen von Rang 5 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Brunnen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Brunnen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baar 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Unverändert liegt Perlen auf Rang 2. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Perlen erstmals wieder.

Für Perlen geht es zuhause gegen FC Ibach II (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Telegramm: FC Brunnen b - FC Perlen-Buchrain 4:2 (1:1) - Schoeller – Tore: 20. Stiv Jovanovic 1:0. 22. Raphael Lang 1:1. 60. Gazmend Rexhaj 2:1. 70. Lev Reygel 3:1. 80. Ardon Graishta 3:2. 89. Adrian Berbatovci 4:2. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Marko Pranjic, Marc Schumacher, Meriton Prenaj, Adrian Berbatovci, Stiv Jovanovic, Gabriell Domgjoni, Gjergj Domgjoni, Albert Domgjoni, Gazmend Rexhaj, Lev Reygel. – Perlen: Janik Müller, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Jan Mulle, Leotrim Nesimi, Raphael Lang, Mazlum Ataç, Edmond Basha, Dominik Märki, Mirand Berisha. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 21:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.