3. Liga, Gruppe 2 Buochs bezwingt Adligenswil Buochs gewinnt am Samstag zuhause gegen Adligenswil 3:1. 07.05.2022, 23.02 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Markus Niederberger in der 31. Minute. Er traf für Buochs zum 1:0. Der Ausgleich für Adligenswil fiel in der 45. Minute (Reto Mattmann). Per Penalty traf Mike Amrhein in der 80. Minute zur 2:1-Führung für Buochs. In der 91. Minute erhöhte Markus Niederberger auf 3:1 für Buochs.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buochs für Simon Mathis (27.) und Francesco Nassa (44.). Keine einzige Karte erhielt Adligenswil.

Die Tabellensituation hat sich für Buochs nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Für Buochs ist es der zweite Sieg in Serie.

Buochs tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Für Adligenswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Kriens an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 15. Mai statt (14.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: SC Buochs - FC Adligenswil 3:1 (1:1) - Seefeld, Buochs – Tore: 31. Markus Niederberger 1:0. 45. Reto Mattmann 1:1. 80. Mike Amrhein (Penalty) 2:1.91. Markus Niederberger 3:1. – Buochs: Elias Ullrich, Nico Wyss, Maurice Engelberger, Simon Mathis, Martin Agner, Nico Fischer, Niklas Bissig, Maurice Weh, Francesco Nassa, Mauro Imboden, Markus Niederberger. – Adligenswil: Dominic Sieber, Noah Huber, Oliver Abbà, Moritz Hirt, Reto Mattmann, Ivo Lombriser, Ben Ochsenbein, Robin Mach, Louis Felder, Mario Mächler, Dominique Lottenbach. – Verwarnungen: 27. Simon Mathis, 44. Francesco Nassa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

