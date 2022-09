3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz gewinnt deutlich gegen Zell – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Buttisholz: Gegen Zell gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:1. 18.09.2022, 21.56 Uhr

Zell erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Flavio Peter ging das Team in der 33. Minute in Führung. Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Daniele Fuschetto traf für Buttisholz.

Danach drehte Buttisholz auf. Das Team schoss ab der 46. Minute noch vier weitere Tore, während Zell kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Buttisholz waren: Quirin Felder (2 Treffer), Linus Klemenjak (2 Treffer) und Daniele Fuschetto (1 Treffer). Einziger Torschütze für Zell war: Flavio Peter (1 Treffer).

Bei Buttisholz gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Zell, nämlich für Lorin Bättig (35.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Buttisholz ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Der Sturm belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 3.

Buttisholz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Ruswil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Nach der Niederlage büsst Zell drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Zell hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zell in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Sursee. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Zell 5:1 (2:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 33. Flavio Peter 0:1. 37. Daniele Fuschetto 1:1. 46. Linus Klemenjak 2:1. 73. Linus Klemenjak 3:1. 81. Quirin Felder 4:1. 84. Quirin Felder 5:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Lukas Portmann, Maurus Felder, Albin Krasniqi, Philipp Rölli, Martin Bühler, Damian Meier, Michael Erni, Daniele Fuschetto, Linus Klemenjak, Andreas Matter. – Zell: Joel Birrer, Nino Birrer, Kevin Bürli, Timon Bucher, Janis Bangerter, Lionel Bangerter, Luca Herzig, Severin Häfliger, Levin Kurmann, Lorin Bättig, Flavio Peter. – Verwarnungen: 21. Albin Krasniqi, 30. Martin Bühler, 35. Lorin Bättig, 60. Philipp Rölli, 93. Michel Kohler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

