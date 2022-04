3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz lässt sich von Sempach kein Bein stellen Buttisholz holt gegen Sempach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 2:0. 23.04.2022, 23.57 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Noa Herzog traf in der 5. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Buttisholz. Das letzte Tor der Partie fiel in der 27. Minute, als Dominik Epli für Buttisholz auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: David Muff von Sempach erhielt in der 16. Minute die gelbe Karte.

Buttisholz spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 33 geschossenen Toren Rang 5.

Die Tabellensituation bleibt für Buttisholz unverändert. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Buttisholz hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Reiden (Platz 6). Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Sempach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Sempach hat bisher einmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sempach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Sempach 2:0 (2:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 5. Noa Herzog 1:0. 27. Dominik Epli 2:0. – Buttisholz: Matthias Rösli, Noa Herzog, Martial Theiler, Lukas Portmann, Michael Erni, Damian Meier, Maurus Felder, Simon Ineichen, Daniele Fuschetto, Andreas Matter, Dominik Epli. – Sempach: Michael Grüter, Marco Heer, Simon Grüter, Sascha Heer, Jan Bühler, David Muff, Jan Emmenegger, Timo Brun, Luca De Rosa, Tim Péterffy, Matthias Häfliger. – Verwarnungen: 16. David Muff.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 23:55 Uhr.