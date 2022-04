3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz setzt Siegesserie auch gegen Knutwil fort – Entscheidung in der Schlussminute Buttisholz reiht Sieg an Sieg: Gegen Knutwil hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2 10.04.2022, 18.02 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Buttisholz das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Dario Rogger.

Lars Lötscher hatte mit dem ersten Tor der Partie (32. Minut.) knutwil 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand war in der 54. Minute hergestellt: Linus Klemenjak traf für Buttisholz. Kevin Scherer traf in der 72. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Buttisholz. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 75. Minute, als Yuri Spiess für Knutwil traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Adrian Kaufmann von Knutwil erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Buttisholz zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Buttisholz unverändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 3. Für Buttisholz ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Buttisholz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Nottwil. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (12. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Mit der Niederlage rückt Knutwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 10. Für Knutwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Knutwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entlebuch. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Knutwil 3:2 (0:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 32. Lars Lötscher 0:1. 54. Linus Klemenjak 1:1. 72. Kevin Scherer 2:1. 75. Yuri Spiess 2:2. 92. Dario Rogger 3:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Lukas Portmann, Albin Krasniqi, Martial Theiler, Daniele Fuschetto, Andreas Matter, Damian Meier, Linus Klemenjak, Robin Wäfler, Kevin Scherer. – Knutwil: Philipp Lisebach, Manuel Schärli, Pascal Steinmann, Samuel Burkard, Gianluca Meyer, Mathias Kurmann, Lars Lötscher, Dominik Weidkuhn, Simon Habermacher, Severin Wüest, Yannick Fortiguerra. – Verwarnungen: 76. Adrian Kaufmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

