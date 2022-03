2. Liga Cham bezwingt auswärts Littau – Littau verliert nach fünf Siegen Cham behielt im Spiel gegen Littau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 27.03.2022, 08.47 Uhr

(chm)

Jan Gehrig eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Cham das 1:0 markierte. In der 36. Minute schoss Thimo Laisa Cham mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Abdurani Morceli baute in der 58. Minute die Führung für Cham weiter aus (3:0). Gabriele Battaglia sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Littau: er traf in der 93. Minute zum 1:3

Bei Cham sah Ulrich Sturzenegger (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Thimo Laisa (26.), Ulrich Sturzenegger (51.) und Fabian Hasler (54.). Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Janis Wyss (61.)

Dass Cham viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Cham durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Littau so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Unverändert liegt Cham nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 15 Spielen hat das Team 35 Punkte. Cham hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Cham in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Stans. Das Spiel findet am 3. April statt (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Littau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Nach fünf Siegen in Serie verliert Littau erstmals wieder.

Littau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Willisau (Platz 9). Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Littau - SC Cham II 1:3 (0:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 33. Jan Gehrig 0:1. 36. Thimo Laisa (Penalty) 0:2.58. Abdurani Morceli 0:3. 93. Gabriele Battaglia 1:3. – Littau: Cedric Hefti, Simon Cook, Abdalla Mamo, Patrice Gilli, Sammy Cook, Simon Britschgi, Nicola Baumann, Dominic Britschgi, Janis Wyss, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Luca Baumann. – Cham: Fabian Meier, Ulrich Sturzenegger, Kris Lüthi, Jan Gehrig, Julian Wüest, Thimo Laisa, Fabian Hasler, Rafael Muff, Andri Good, Reto Scherer, Abdurani Morceli. – Verwarnungen: 26. Thimo Laisa, 51. Ulrich Sturzenegger, 54. Fabian Hasler, 61. Janis Wyss – Ausschluss: 80. Ulrich Sturzenegger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

